بعد سويعات من الهدوء.. حزب الله يشعل مواقع الاحتلال

العالم - خاص بالعالم

حزب الله أعلن عن شنه ‏هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية، على مربض المدفعية المستحدث في منطقة سنئيم في الجولان السوري المحتل، وقال الحزب في بيان إن المسيرة استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط الاحتلال وجنوده وأصابت هدفها بدقة.

وفي مثلث ‏الطيحات استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلامية تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية.

أما في موقع الراهب فقد قام حزب الله باستهداف مجموعة من جنود الاحتلال بقذائف المدفعية وقد حقق إصابة مباشرة.



وفي موقع بركة ريشا استهدف حزب الله آلية عسكرية داخل الموقع بصاروخ موجه وأصابتها ‏بشكل مباشر.

هذا ويواصل حزب الله، عملياته ضد مواقع الاحتلال الاسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة دعماً للشعب الفلسطيني وأهالي غزة وإسناداً للمقاومة الفلسطينية.

وكانت الأيام القليلة الماضية شهدت تصعيداً في المواجهات على الحدود الفلسطينية اللبنانية ما دفع جهات دولية إلى التحذير من تحول المواجهات إلى حرب شاملة.

على الجانب الآخر يواصل الكيان الصهيوني استهداف الجنوب اللبناني حيث نشر جيش الإحتلال لقطات قال إنّها توثق غارات جوية إسرائيلية على أهداف في جنوب لبنان زاعماً أن الأهداف تمثل بنى تحتية تابعة لحزب الله في بلدة عيترون وبلدتَي راميا وكفركلا.