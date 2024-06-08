في سادس عملياته اليوم.. حزب الله يستهدف مستوطنة المالكية

العالم - لبنان

ويأتي هذا الاستهداف، بحسب البيان الذي نشره الإعلام الحربي في حزب الله، في إطار دعم "الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته"، ورداً على "اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة، والمنازل الآمنة، واستهداف المدنيين، وخصوصاً في بلدة عيترون"، والذي أسفر عن استشهاد مواطنَين اثنين، وإصابة آخرين.

ونفذت المقاومة، بحسب قناة الميادين، 6 عمليات، اليوم، ضد "جيش" الاحتلال، حتى الآن.

وتوزعت عمليات المقاومة بين استهداف تجمع لجنود الاحتلال في مثلث ‏الطيحات، واستهداف مجموعة من الجنود داخل موقع الراهب، وصولاً إلى ‏هجوم جوي، عبر مسيرة انقضاضية على مربض المدفعية المستحدث في منطقة سنئيم في الجولان السوري المحتل، واستهداف ثكنة زرعيت، واستهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، والاستهداف الأخير للمالكية.

كذلك، زفت المقاومة المجاهد رضوان علي عيسى شهيداً على طريق القدس.