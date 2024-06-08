أبو عبيدة يرد على تحرير 4 من أسرى الاحتلال ومجزرة النصيرات

العالم _ فلسطين

وقال ابوعبيدة ان ما نفذه العدو الصهيوني في منطقة النصيرات وسط القطاع هي جريمة حرب مركبة وأول من تضرر بها هم أسراه.

وتابع ان العدو تمكن عبر ارتكاب مجازر مروعة من تحرير بعض أسراه لكنه في نفس الوقت قتل بعضهم أثناء العملية.

وأكد أبو عبيدة أن العملية ستشكل خطرا على أسرى العدو وسيكون لها أثر سلبي على ظروفهم وحياتهم.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح اليوم تحرير 4 من أسرى الاحتلال لدى حماس من مخيم النصيرات، هم نوعا أرغماني وألموع مئير وأندري كوزلوف وشلومي زيف.

وكشف الاحتلال أن المجموعة تسللت إلى داخل مخيم النصيرات متنكرة في ملابس مدنيين وادعت أنها عائلة نازحة.

وفي غضون ساعات، أعلن الاحتلال مقتل قائد الفرقة المسؤولة عن العملية بعد كشفها من جانب فصائل المقاومة.

ومن جهته، قال المكتب الحكومي في قطاع غزة، أن عدد الشهداء نتيجة للعملية وصل إلى 210 مع إصابة ما يزيد عن 400.