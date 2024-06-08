المقاومة تستهدف أباتشي وتفجر ألغاماً بقوة مشاة في رفح

العالم _ الاحتلال

واستهدفت كتائب القسّام دبابة "ميركافا" إسرائيليةً، بقذيفة "الياسين 105"، تزامناً مع اشتباكها مع قوة مشاة حول الدبابة، وذلك قرب دوار العودة في المدينة.

وفي شرقي حي الزيتون، جنوبي شرقي مدينة غزة، استهدفت "القسّام" جرافتين إسرائيليتين من نوع "D9"، بقذيفة "تاندوم" وعبوة "صدمية".

بدورها، أكدت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهدفها دبابةً إسرائيليةً من نوع "ميركافا 4"، بقذيفة "R.P.G"، في محيط مسجد الهدى، وسط مخيم يبنا، جنوبي رفح.

واستهدفت سرايا القدس آليةً عسكريةً إسرائيليةً ، بقذيفة "R.P.G" أيضاً، ما أدّى إلى اشتعال النيران فيها، وذلك قرب المركز الثقافي محيط مسجد طيبة في الحي السعودي، غربي المدينة.

في غضون ذلك، نشر الإعلام الحربي لسرايا القدس، مشاهد توثّق قصفها مقرّ قيادة تابع للاحتلال في موقع "رعيم" العسكري، برشقة صاروخية.

من جهتها، خاضت كتائب شهداء الأقصى اشتباكاتٍ ضاريةً، بالأسلحة الرشاشة، مع الجنود الإسرائيليين في شرقي دير البلح، وسط قطاع غزة.

ونشرت كتائب شهداء الأقصى مشاهد توثّق دكّها القوات الإسرائيلية المتوغلة في شرقي البريج، بعددٍ من قذائف "الهاون"، من العيار الثقيل.

أما كتائب المجاهدين، الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية، فأكدت تصديها لقوات الاحتلال في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، مؤكدةً تمكّنها من تدمير عدد من الآليات الإسرائيلية.

وفي إطار التعاون بين مختلف الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، استهدفت كتائب القسّام وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، طائرةً مروحيةً إسرائيليةً من نوع "أباتشي"، بصاروخ "سام 7"، في سماء مخيم النصيرات.

وصباح اليوم السبت، خاضت المقاومة اشتباكاتٍ ضاريةً مع قوات الاحتلال التي حاولت التوغّل في مخيم النصيرات من الجهة الشمالية، في ظل غطاء ناري مدفعي وجوي.

وأكد مراسل الميادين أنّ نيران المقاومة الفلسطينية استهدفت قوةً إسرائيليةً في المكان، موضحاً أنّها اكتشفت أمر القوة الخاصة التي دخلت إلى النصيرات، ليرتكب الاحتلال تزامناً مع ذلك مجزرةً مروّعةً أسفرت عن استشهاد وجرح العشرات.

وفي كيان الاحتلال، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" مقتل ضابط في وحدة "يمام"، وهي وحدة المهام الخاصة في "حرس الحدود" في الشرطة، خلال عملية استعادة 4 أسرى لدى المقاومة في النصيرات، وسط قطاع غزة.

وشملت العملية مشاركة عدة وحدات إسرائيلية، من "الجيش" والشرطة وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك"، إلى جانب مشاركة مئات الجنود، بحسب ما أعلنه "جيش" الاحتلال.