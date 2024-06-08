مغني أميركي يقصف وأشنطن ودول أوروبية.. ما علاقة فلسطين؟

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ماكليمور قال إن من حق الجميع أن يعيشوا في سلام داعيا إلى وقف فوري للحرب في قطاع غزة. المغني الأميركي قال إن حكومة الولايات المتحدة فاسدة ومتواطئة في الإبادة الجماعية ومعها ألمانيا ودول أخرى.



الناشطون العرب تفاعلوا مع موقف المغني الأميركي ماكليمور.



إنه تأثير غزة.. أن ترى صور أطفال غزة داخل قاعة مجلس الشيوخ الأميركي فهذا أمر ليس عاديا. السيناتور الأميركي "اليهودي" بيرني ساندرز عرض صورا لأطفال غزة في ظل العدوان الإسرائيلي. ساندرز قال إن على الجميع التفكير بهؤلاء الاطفال وهم يحضرون مأدبات العشاء الفاخرة. السيناتور الأميركي أكد أنه لن يحضر الخطاب الذي سيلقيه بنيامين نتنياهو في الكونغرس لأن نتنياهو مجرم حرب.. كما قال ساندرز.



من ينسى الإجراءات الإحترازية التي فرضت على الناس أثناء جائحة كورونا التي أثرت على العالم بأسره؟. مِنْ وضْعِ الكمامات.. إلى قواعد التباعد بين الأشخاص وغيرها من الإجراءات التي قيل إنها ضرورية لعدم انتشار الفيروس. مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية الأميركي "أنتوني فاوتشي" خرج وأعلن أن كل هذا كان قرارات عشوائية. فاوتشي كشف أن هذه الإجراءات لم تُتَخذ على أسس علمية بل بناء على اجتهاد شخصي.. ليبقى السؤال.. من يحاسب فاوتشي؟



تفاعل وغضب وانتقادات من تصريحات أنتوني فاوتشي والخداع الذي مورس على الناس في هذا الموضوع.



ما الذي حصل مع الحجاج الين توجهوا إلى السعودية بجوازات سفر صادرة عما يسمى بالائتلاف السوري؟ ولماذا اعادتهم السعودية ولم تسمح لهم بالدخول؟ ولماذا لم تستقبلهم تركيا بعد عودتهم إليها؟