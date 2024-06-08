تفاصيل اعلان الاحتلال تخليص 4 أسرى في وسط قطاع غزة

العالم - خاص بالعالم

الاسرى الأربعة وفق جيش الاحتلال في وضع صحي جيد وتم نقلهم للفحص الطبي في مستشفى تل هاشومير.

قوات خاصة، تسللت إلى مخيم النصيرات بهدف تخليص الاسرى، اكتشفتها المقاومة واشتبكت معها، استهدفت المقاومة السيارة التي تقل ثلاثة أسرى وأوقفتها، وبهدف التغطية على العملية، استهدف الاحتلال بقوة نارية كثيفة المنازل والمدنيين في سوق مخيم النصيرات لتشتيت قوة المقاومة. لتهبط مروحية عسكرية وتعزيزات اضافية وتعمل على نقل الأسرى إلى خارج القطاع.

العملية استخدم فيها الاحتلال كل ما يملك من قوة لإنجاحها، حيث اشتركت فيها القوات الخاصة وقوات اليمام والبحرية وأجهزة متعددة في الكيان. صورة الانجاز التي أرادها نتنياهو لم تكتمل، حيث كشفت إذاعة جيش الاحتلال عن مقتل قائد وحدة اليمام التي شاركت في العملية أرنون زامورا.

نتنياهو الذي يرى في العملية طوق نجاة جديد له شخصيا، وعد باستعادة كافة الأسرى سواء بهذه الطريقة أو بأي طريقة اخرى، معتبرا أن العملية تنم عن ابداع قواته. التي عملت في تحت قصف ناري مكثف وفي بيئة حضرية معقدة حسب وصف وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت، الذي وعد بدوره مواصلة القتال حتى عودة الأسرى المئة والعشرين. الأمر الذي كرره وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس بالمواصلة معا لإعادة الجميع وفق قوله.

حركة المقاومة حماس أكدت على أن ما أعلنه جيش الاحتلال عن استعادة عدد من الأسرى بعد أكثر من ثمانية أشهر من العدوان لن يغير فشله الإستراتيجي، وكشفت عن مشاركة أميركية في العملية، معتبرة أن هذه المشاركة تثبت تواطؤ واشنطن على جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة، آخرها مجزرة النصيرات التي أسفرت عن مئات الشهداء والجرحى من المدنيين.