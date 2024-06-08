التصعيد في جنوب لبنان، وتصاعد حدة الخلاف بين تل أبيب والأمم المتحدة

العالم - بانوراما

الملف الأول: تشهد الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة تصعيدا عسكريا متواصلا،يتخلله عمليات نوعية للمقاومة الاسلامية ضد مواقع جيش الاحتلال الاسرائيلي.

والمميز في التطورات الاخيرة نجاح حزب الله باستهداف قاعدة للقبة الحديدية ومواقع انتشار جنود مستحدثة،بطائرات درون مفخخة، لم تكتشتفها الردارات، وهو ما ادخل الاحتلال في جدل واسع لجهة التدمير الواسع الذي سيحل بالكيان، والخسائر البشرية والاقتصادية الهائلة لاندلاع حرب مع لبنان.

وضمن تلك الاجواء حذرت مصادر اميركية وأخرى أممية من نتائج تصعيد المواجهات وخروجِ الوضعِ عن السيطرة.

الملف الثاني: أدرجت الأمم المتحدة كيان الاحتلال الإسرائيلي رسمياً وبصورة نهائية على قائمتها السوداء، وهي قائمة تضمّ الدول التي تقتل الأطفال في مناطق النزاعات والحروب.



وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت ، أن جميع الجهود الإسرائيلية لإقناع غوتيريش بالامتناع عن هذه الخطوة باءت بالفشل.وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة سيكون لها الكثير من التداعيات السلبية، لأنها ستشجع الدعوات لمقاطعة دولة الكيان المحتل ، كما ستضر بالتجارة وحظر الأسلحة.

وأسفرت حرب الإبادة الإسرائيلية ضدّ قطاع غزة عن ارتقاء أكثر من 15 الفا وخمسمئة طفلاً، إلى جانب عشرات الأطفال في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي،في وقت يتعرّض فيه خمسة وثلاثين ألفاً لخطر الموت في القطاع أيضاً بسبب سوء التغذية.