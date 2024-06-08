السعودية..استدعاء شاعر معروف بسبب ما قاله عن الجزائر..

العالم _ السعودية



وقالت صفحات إخبارية سعودية إن المقصود بإعلان هيئة تنظيم الإعلام، هو الشاعر المعروف عبد الرحمن الشمري، الذي ظهر قبل يومين في "بودكاست" حواري مع الإعلامي محمد الرحبي على منصة "عكاس"، أثار خلاله جدلا واسعا.



وشكك الشمري خلال البودكاست بعدد شهداء الثورة الجزائرية، رافضا عبارة "بلد المليون شهيد"، وزاعما أن إجمالي عدد الشهداء الجزائريين لا يتجاوز 156 شخصا فقط.



وتابع: "كان تعداد الجزائريين 8 ملايين، هل يعقل أن الجزائريين قتلوا مليون أو مليون ونص مليون شهيد؟ هذا مو منطقي". وأضاف: "لماذا لا تطالبون بتعويضات إذا كان كلامكم صحيحا، أنا من خلال بحثي، لم يقتل سوى 156 شخصا في سجون وهران وقسنطينة، والعاصمة".

وزعم الشمري أن مقولة "بلد المليون شهيد" أطلقت بعد ترديدها من قبل جمال عبد الناصر.



كما سخر الشمري من إطلاق عبارة "بلد المليون شاعر" على موريتانيا، قائلا إن إجمالي سكانها لا يتجاوز 4 ملايين نسمة. وقال إن منطقة نجد وسط السعودية، يوجد بها نحو مليون شاعر.



وأثارت مقابلة الشمري جدلا واسعا، إذ تم حذفها من منصة "يوتيوب"، قبل أن تعلن هيئة تنظيم الإعلام عن استدعائه.