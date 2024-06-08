أهم ما جاء في اجتماع الدول الثماني الإسلامية حول غزة

العالم - خاص بالعالم

خلال اجتماع استثنائي في اسطنبول التقى وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الاسلامية، ايران وتركيا وباكستان ونيجيريا واندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش وممثل عن الخارجية المصرية ، هذه المرة الاولى التي تلتئم مجموعة الثمانية لغرض سياسي فكل المرات السابقة كانت اجتماعاتها لاغراض اقتصادية اجتماعية، اما الهدف من اللقاء فهو التباحث بشأن الحرب التي يشنها الاحتلال على غزة.

وقال اللإعلامي التركي ياسين اسلام لمراسل العالم: "ارتكز هذا الاجتماع الذي عقد اليوم في إسطنبول على عدد من البنود المهمة للغاية، أهمها وقف الهجوم على غزة ، والتباحث حول ادخال المساعدات الإنسانية بالاضافة الى التباحث في فرض عقوبات على الاحتلال ومواجهة الانحياز الغربي لـ"اسرائيل".

تداول وزراء الخارجية سبل دعم فلسطين وفرض العزلة على الاحتلال ، كما دعا وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري كري لتشكيل لجنة قانونية من قبل دول الثمانية لدعم فلسطين قانونيا مؤكداً أن الاحتلال لن يقبل الحقيقة الا اذا استخدمت ادوات القوة ضده، أما بيان الاجتماع الختامي فقد اكد على استنفار كل الامكانيات من اجل تحقيق وقف الحرب في غزة

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: " نرى بأن العزلة على "اسرائيل" تكبر شيئا فشيئا وهذا شيء ايجابي ، نحن موحدودن في ذات الموقف وهذه اللقاءات والمؤتمرات هي من أجل البحث عن حلول ونحن كدول d8 لا ننتظر أحد لايجاد لنا حل، بل نعلم أننا يجب ان نعمل سويا من أجل ايجاد حل للقضية الفلسطينية".

و دعا البيان الختامي لمجموعة الثماني كافة الدول إلى الدعم والمساهمة في العمليات القانونية أمام المحاكم الدولية لضمان محاسبة الاحتلال على جرائمه في غزة واعتداءاته على القدس والمسجد الاقصى.

العمل على توحيد الجهود الاسلامية من اجل ايجاد حلول للقضية الفلسطينية والمساهمة في تشديد عزلة الاحتلال عالميا هو ابرز ما خلص اليه اجتماع وزراء خارجية الدول الاسلامية الثمانية هنا في اسطنبول مع التأكيد على استمرار العمل الاسلامي المشترك في مختلف القضايا.