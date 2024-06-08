آلاف النشطاء يطوقون البيت الأبيض مطالبين بوقف الحرب على غزة

العالم-الامريكيتان

ويشهد عدد من المدن والجامعات الأمريكية تظاهرات واحتجاجات واسعة النطاق، غالبيتها دعما لفلسطين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتأتي مظاهرة السبت بمناسبة مرور ثمانية أشهر على بدء الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأمريكية، في تعليق لصحيفة "The Hill"، إنه نظرا للأحداث التي ستشهدها العاصمة الأمريكية خلال عطلة نهاية الأسبوع، فقد تم اتخاذ إجراءات أمنية إضافية في البيت الأبيض، وقامت الشرطة بإغلاق الطرق القريبة منه.

وقد أعلن أحد منظمي التظاهرات، والتي دعت إليها حركة "Codepink" المناهضة للحرب، عن خطط لمحاصرة البيت الأبيض، على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وردد المتظارون في محيط البيت الأبيض شعارات "الحرية لفلسطين" و"إنهاء احتلال غزة".