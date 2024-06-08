تظاهرات حاشدة في فلسطين المحتلة تطالب بصفقة تبادل ورحيل حكومة نتنياهو

العالم-الاحتلال

وكانت المظاهرة المركزية بتل أبيب في مفرق "كابلان" كما نظمت احتجاجات أخرى في عدة بلدات ومواقع بينها القدس وحيفا وبئر السبع وكفار سابا ورعنانا وقيسارية وكفار سابا.

وتظاهرت عائلات الأسرى والمحتجزين الصهاينة قبالة وزارة الأمن في تل أبيب، وجاء عنها أنه "لا يمكن استعادة كل المختطفين في عملية عسكرية"، ودعت عائلات الأسرى الحكومة إلى التوصل لصفقة تبادل فورية مع حركة "حماس".

وفي حيفا، شارك الآلاف في مظاهرة ضد الحكومة في مفرق "حوريف"، وفي قيسارية تظاهر نحو ألف شخص قبالة منزل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف 4 متظاهرين في قيسارية بتهمة الإخلال بالنظام العام.

وفي مفرق "كركور" على شارع 65، أغلق مئات المتظاهرين ضد الحكومة حركة السير، قبل أن تعلن الشرطة عن المظاهرة بأنها غير قانونية، وتشرع في تفريقها.