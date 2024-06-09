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المجاز المروعة في النصيرات لاسترجاع أربعة أسرى

الأحد ٠٩ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

كيف يقرأ العدوان الهستيري على مناطق مختلفة من غزة وارتكاب مجزرة مروعة في النصيرات بمشاركة أميركية لاسترجاع أربعة أسرى؟

العالمخاص بالعالم

ما الرابط بين هستيريا القصف وأجواء الصفقة المتعثرة ووضع الجيش الإسرائيلي على القائمة السوداء ومحاولة نتنياهو رسم صورة نصر؟

هل يحاول مجلس الحرب أن يفرض التفاوض تحت النار قبيل وصول بلينكن واستغلال عملية النصيرات لرفض الصفقة بحسب بيان أهالي الأسرى؟

ماذا يعني اعتبار حماس أن استعادة الاحتلال للأسرى الأربعة بعد 8 أشهر لا يغير فشله الاستراتيجي والعملية ستشكل خطرا على أسرى العدو وسيكون لها أثر سلبي على حياتهم بحسب أبي عبيدة؟

كيف سيتعاطى مجلس الحرب مع المستجدات وخلاف المسؤولين بعد تأجيل غانتس خطوة الاستقالة؟

وتستضيف هذه الحلقة في الاستوديو ببيروت الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني حمزة البشتاوي، ومن القاهرة الباحث في الشؤون الإقليمية د.هاني الجمل.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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