تفاصيل حرب غزة بيومها الـ247.. استمرار الغارات بعد مجزرة النصيرات

العالم - فلسطين

وكانت آخرها المجزرة المروعة التي ارتكبها جيش الاحتلال نهار السبت، في مخيم النصيرات وسط القطاع، بغية تحرير أربعة محتجزين إسرائيليين.

وتحوّلت ساحات مخيم النصيرات وأزقته الداخلية إلى ساحة حرب عند منتصف نهار السبت، تزامناً مع قصف جوي ومدفعي وتسلل لقوات خاصة إسرائيلية داخله، في حدث غير اعتيادي وأهوال عايشها السكان.

وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بارتفاع عدد ضحايا مجزرة الاحتلال في مخيم النصيرات إلى 210 شهداء وأكثر من 400 جريح، موضحاً أن هذه الأعداد تشمل من وصلوا إلى مستشفيين اثنين فقط: مستشفى العودة بالنصيرات، ومستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وقال الناطق باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أبو عبيدة إنّ المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، السبت، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة "جريمة حرب مركبة وأول من تضرر بها أسراه"، مضيفاً أنّ "العملية ستشكّل خطرًا كبيرًا على أسرى العدو، وسيكون لها أثر سلبي على ظروفهم وحياتهم". وأشار في منشور مقتضب على حسابه بتطبيق تليغرام، إلى أنّ "العدو تمكّن عبر ارتكاب مجازر مروعة من تحرير بعض أسراه لكنه في الوقت نفسه قتل بعضهم في أثناء العملية".

ولم تمنع الإدانات العربية والدولية لمجزرة النصيرات والتظاهرات المنددة بها، من مواصلة الاحتلال سياسته في استهداف القطاع، بل وتحديداً في وسطه، حيث شهدت الساعات الأولى في اليوم الـ247 استهداف عدداً من الأحياء في وسط القطاع.

اشتباكات ضارية غرب رفح

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه يجري سُماع أصوات اشتباكات ضارية بين قوات الاحتلال والمقاومة، بالتزامن مع انفجارات غرب مدينة رفح، جنوبيّ قطاع غزة.

دبابات الاحتلال تطلق نيرانها تجاه وسط وشمال رفح

تعرّض وسط وشمال مدينة رفح،جنوبيّ قطاع غزة، إلى قصف مدفعي وإطلاق نار كثيف من دبابات الاحتلال.

غارة تستهدف حيّ الدرج

نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على حيّ الدرج وسط مدينة غزة، دون معلومات عن ضحايا.

تظاهرة حاشدة في لندن تندد بمجزرة النصيرات

في الوقت الذي ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، خرجت يوم السبت تظاهرة حاشدة وسط العاصمة البريطانية لندن تنديداً باستمرار حرب الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ومطالبة بوقف إطلاق النار.

الآلاف يتظاهرون أمام البيت الأبيض ضد بايدن

تظاهر الآلاف، يوم السبت، أمام البيت الأبيض في واشنطن، ضد الرئيس الأميركي جو بايدن والخط الأحمر الذي أعلنه سابقاً وموقفه المساند للاحتلال الإسرائيلي في الحرب التي يشنها على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وردد المتظاهرون شعارات: "بايدن نحن الخط الأحمر"، و"فلسطين حرة"، و"أوقفوا إطلاق النار"، و"بايدن أنت تشارك في الإبادة الجماعية".

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ارتفاع عدد ضحايا مجزرة النصيرات إلى 210 شهداء

أبو عبيدة: العدو تمكن من تحرير بعض أسراه لكنه قتل بعضهم