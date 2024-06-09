حزب الله يستهدف 11 موقعا للإحتلال وتل أبيب تقصف عدة بلدات لبنانية

العالم - لبنان

وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام إن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية في صور، أطراف بلدات الضهيرة، علما الشعب، طيرحرفا، واللبونة.

وأضافت أن أطراف بلدات الضهيرة، علما الشعب، طيرحرفا واللبونة، شهدت إلقاء قنابل مضيئة.

على جانب آخر، أعلن "حزب الله " اللبناني في بيانٍ له عن ملخص عملياته التي استهدف فيها 9 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

وأوضح "حزب الله "في بياناته، اليوم الأحد، أنه نفّذ أمس السبت في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، عملية ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث استهدفوا تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في مثلث ‏الطيحات بالأسلحة الصاروخية، وشنّوا هجوماً جوياً بمسيرة انقضاضية على مرابض المدفعية المستحدث في منطقة سنئيم في الجولان استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط الجيش وجنوده وأصابت هدفها بدقة".