تحرير الاسری لم يقنع عشرات آلاف المتظاهرين الاسرائيليين

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رغم عملية التضخيم لتحرير عدد من الاسرى الاسرائيلين على أنه انجاز كبير الا ان ذلك لم يمنع من نزول عشرات الالاف للشارع الاسرائيلي للمطالبة باقالة نتنياهو وتفكيك حكومته التي جلبت العار وفق تعبيرهم وإتمام صفقة تبادل علی وجه السرعة.

وقال المحلل السياسي اياد الزعيم:"السياسيون الاسرائيليون سيحاولون تضخيم نتائج تحرير 4 أسری اسرائيليين، فيما هذا هو فشل أکيد حتی لو حرروا 100

أسير اسرائيلي، فقد دخلنا الشهر الثامن من العدوان علی غزة وحتی الان کل من حرروهم کانوا جثث واليوم استطاعوا تحرير 4 أسری. محاولة حکومة نتنياهو لتقليص غضب الشارع لتقليل عدد المتظاهرين في الشوارع وامتصاص غضب الاحزاب الاخری وامتصاص غضب أهالي الاسری هو السبب الاصلی لتضخيم هذه الحالة. الشارع الاسرائيلي في جله فهم هذا الحديث وسوف تستمر المظاهرات في الشوارع والمدن الکبری".

تل ابيب وحيفا وهرتسيليا والقدس المحتلة شهدت تظاهرات ضخمة ومحاولات من قبل المتظاهرين لاقتحام مقر وزارة الحرب وأغلاق محاور رئيسية أضافة لإشعال النيران للضغط على نتنياهو للاستجابة لمطلبهم الاسراع بصفقة تبادل وأجراء انتخابات مبكرة.

وقال المختص بالشؤون الاسرائيلية فراس ياغي:"التحرکات الجماهيرية مجدية وضاغطة وتستطيع ان يکون لها فعلاً مع التراکمية ومع الايام سيزداد فعلها في الداخل الاسرائيلي وهذا سيتسبب بمشهد جديد في الداخل الاسرائيلي".

الشرطة التي تمركزت بشكل كبير بمحيط التظاهرات، اعتدت عليهم لتفريقهم ومنعم من اغلاق الطريق ومحاولتهم لاقتحام مقرات حكومية رسمية بالقدس المحتلة وتل ابيب.

وبات المتظاهرين علی يقين انه لايمکن الخروج من الازمة السياسية والامنية التي يعانون فيها الا بالخلاص من بنيامين نتنياهو.