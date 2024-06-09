المقاومة تكثف عملياتها ضد الاحتلال ردا على اعتداءاته على البلدات اللبنانية + فيديو

العالم – لبنان

وفي اتصال مباشر أشار الزميل حسين عزالدين إلى أن منطقة كفر حمام تعرضت صباح اليوم لغارة من إحدى المسيرات المعادية الإسرائيلية، أرفقت بعدة قذائف فسفورية طالت الأحراش الشرقية لهذه البلدة، وقد سبق ذلك أيضا غارة من إحدى المسيرات الإسرائيلية على غرب بلدة حولة.

وأوضح أن المقاومة الإسلامية كانت قد هاجمت عند 10:30 من هذا الصباح موقع الرمثة الذي يطل على بلدات كفرشوبا والخيام ومرجعيون وغيرها، بعد ما كان هذا الموقف يمارس الاعتداءات خلال ساعات الليل بالقصف المدفعي على أطراف هذه البلدات.

وبين مراسلنا أن يوم أمس شهد جولة عنيفة من المواجهات بين المقاومة الإسلامية وجيش الاحتلال، حيث نفذت المقاومة أكثر من 11 عملية معظمها كانت نوعية وطالت أهدافا دقيقة جدا، كالتي حدثت في مستعمرة مسكاف عام عندما رصدت المقاومة قوة من الاستخبارات العسكرية للجيش الإسرائيلي وهي تتموضع في إحدى الخيم والغرف المطلة على بعض القرى اللبنانية فاستهدفتها بصواريخ موجهة ما أدى إلى اشتعال هذه الغرفة وقتل وجرح من كان بداخلها.

وأكد أن المستعمرات الأخرى في الجولان السوري المحتل كانت أيضا هدفا للمسيرات الانقضاضية، بالإضافة إلى قاعدة كتيبة السهل في بيت هلال والتي كانت هدفا لصواريخ المقاومة وخاصة من راجمات الفلق 2.

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