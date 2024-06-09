المقاومة، تؤدب 'اسرائيل' بصواريخ سام 7 وقذائف 105

العالم - فلسطين

ما جرى في النصيرات لن يغيّر كثيراً في مسار الحرب، حيث تواصل المقاومة الفلسطينية توجيه ضرباتها الموجعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي في مناطق عديدة من قطاع غزة.

اعلنت كتائب القسام أنّ مقاتليها تمكنوا من تفجير حقل ألغام معد مسبقاً في قوة هندسة إسرائيلية وأوقعوها بين قتيل وجريح قرب الشريط الحدودي، واستهدفوا مروحية أباتشي إسرائيلية بصاروخ 'سام سبعة' شرق مدينة رفح، كما تم استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة الياسين مئة وخمسة، والاشتباك مع قوة مشاة حولها قرب دوار العودة.

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، استهدفت القسام بالاشتراك مع كتائب الشهيد أبو علي مصطفى مروحية 'أباتشي' بصاروخ 'سام سبعة'.

وفي شرق حي الزيتون بمدينة غزة، فجرت القسام عبوة رعدية مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية بمنزل، وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح.

امّا سرايا القدس، فقد بثت مشاهد لتجهيز وقصف مقر قيادة لجيش الاحتلال في موقع 'رعيم' العسكري برشقة صاروخية، مؤكدة أن مقاتليها قصفوا تجمعات لجنود الاحتلال بقذائف هاون من العيار الثقيل شرق دير البلح محققين إصابات مباشرة.

ودمرت سرايا القدس جرافةً عسكريةً اسرائيلية من نوع 'دي تسعة'، واستهدفت آليتين عسكريتين إسرائيليتين بقذيفتي تاندوم و'آر بي جي' في الحي السعودي غرب مدينة رفح.

ومن بين كل هذه العمليات، اقر الاحتلال من خلال صحيفة هآرتس برصد إطلاق أربعة صواريخ من قطاع غزة باتجاه مناطق غلاف غزة جنوبي الأراضي المحتلة، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إنه تم رصد إطلاق صاروخين من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.