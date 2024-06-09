المخابرات الأميركية والبريطانية شاركت مباشرة في عمليات تخليص الأسرى + فيديو

العالم – فلسطين

وفي اتصال مباشر أشار الزميل فارس الصرفندي إلى أن صحيفة هاآرتس كتبت في افتتاحيتها "ذهب ليتصور مع الأسرى الذين حرروا لكنه لم يقم بالذهاب أو الاتصال بأهالي القتلى من الأسرى الذين لم يحرروا" منتقدة رئيس وزراء الاحتلال بنايمين نتنياهو الذي ركض إلى المستشفى الإسرائيلي ليستقبل الأسرى الأربعة الذين تم تحريرهم في العملية العسكرية التي نفذت في مخيم النصيرات.

ولفت إلى أن الصحيفة قالت إن هذا الانجاز لا يمكن المراكمة والاعتماد عليه لأن حركة حماس لن تبقي الأسرى في ذات المكان، وواضح تماما أن الوصول إلى أربعة أسرى لا يعني الوصول إلى كل الأسرى الإسرائيليين.

كما تحدثت الصحيفة عن الضابط الكبير والأسير الذي قتلا في هذه العملية، ووجهت الصحيفة رسالة إلى بيني غانتس وقالت أن لا يتراجع على الانسحاب من هذه الحكومة لأنها حكومة خراب وباتت تغرق الكيان الإسرائيلي في الوحل.. فيما كتبت الصحيفة في عنوانها " رغم هذا الإنجاز فإننا ما زلنا نغرق في وحل غزة."

وأشار مراسلنا أن يائير لابيد رئيس المعارضة الإسرائيلية ورغم ترحيبه بالعملية إلا أنه اعتبر أنها ليست عملية استراتيجية وأن الحكومة الإسرائيلية الحالية ما زالت استراتيجيتها قائمة على خطأ، وأن العملية رغم أنها عملية مهمة جدا لكنها لن تغير من الواقع على الأرض بشيء، ودعا ذوي الأسرى الإسرائيليين إلى الاستمرار والمزيد من التظاهر من أجل الذهاب بهذه الحكومة إلى البيت -كما قال- ومن أجل إجراء انتخابات في الخريف المقبل.

وقال الزميل فارس الصرفندي: من الضروري أن نقول إن بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن الدور الأميركي في هذه العملية وقالت بأن الشاحنة التي تحركت باتجاه مخيم النصيرات والتي كان فيها قوات النخبة تحركت من الرصيف البحري الذي أقامته الولايات المتحدة، وإضافة إلى ذلك أن معلومات نقلها موقع روتر الإسرائيلي أكدت أن المخابرات الأميركية والبريطانية شاركت بشكل مباشر بهذه العملية من خلال تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمعلومات وأيضا من ناحية عملياتية.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..