طهران تکرم الإعلاميين والصحفيين مناصرة لايصال صوت غزة

العالم - مراسلون

تكريماً للدور الفعال للصحفيين الذين استطاعوا بجهودهم الحثيثة أنْ يلحقوا هزيمةً إعلاميةً بالإعلام الاسرائيلي المزيّف؛ أقيم في العاصمة الايرانية طهران مهرجان 'قصة طائر الفينيق' لتكريم الفائزين في حملة 'قلم طائر الفينيق' الإعلامية وتكريم ذكرى شهداء غزة من الصحفيين.

وقال الأمين العام لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية، علي كريميان:"لهذا الحدث أهمية كبيرة لأن للإعلام دوراً مهماً في حرب غزة وما يحدث هناك. واليوم ما نشاهده من امواج الاعتراضات على الكيان الصهيوني هو من آثار ما تنقله الأفلام والتقارير الميدانية من هناك".

وبحسب منظّمي هذه الفعالية، شارك 700 عمل في القسم الوطني وحوالي 200 عمل في القسم الدولي، اعمال عرضت على لجنة تحكيم المهرجان لتقييمها وتم اختيار عدد منها في اقسام النص والأعمال الصوتية (البودكاست) والتصميم الجرافيكي والفيديو وإعداد التقارير.

وقال ممثل حركة الجهاد الإسلامية في طهران، ناصر أبوشريف: "هناک همة ونشاط کبير من کثير من الاعلاميين وکلهم فعلاً يستحقون الشکر والتقدير علی ما أدوا من واجب، فقد کان دورهم عظيماً في تبيين مظلومية الشعب الفلسطيني وفي تآکل صورة هذا الکيان الصهيوني الغاصب لفلسطين والقدس الشريف".

هذا وتحرص ايران على تكريم المراسلين والصحفيين وخلق بيئة مناسبة لتقديم معلومات دقيقة وكاملة، وفي هذا السياق أقيم هذا المهرجان لتكريم الإعلاميين وعدد من عوائل الشهداء.

کان للإعلام دور مهم في تغطية أحداث العدوان علی غزة لنقل الحقيقة ومايجري من ظلم واضطهاد علی الشعب الفلسطيني.