إيران تزيح الستار عن قمري كوثر وهدهد الصناعيين

العالم - إيران

وأفادت مصادر إيرانية بأن هذين القمرين الصناعيين هما من انتاج الشركات الخاصة القائمة على المعرفة ومن المقرر إطلاقهما الخريف المقبل بمركبة إطلاق روسية.

والقمر الصناعي كوثر، هو قمر قياس بدقة 3.45 متر، ومن المفترض إطلاقه على ارتفاع 500 كيلومتر في مدار الأسد؛ الصور المستلمة من هذا القمر الصناعي مناسبة للتطبيقات الزراعية ورسم الخرائط والمسح، وسيكون العمر المداري لهذا القمر الصناعي عامين.

والقمر الصناعي هدهد عبارة عن قمر صناعي مكون من أبعاد 3U وله مهمتان؛ وتتمثل إحدى مهامه في إنشاء منصة مخصصة لتبادل الرسائل على شكل إنترنت الأشياء، والتي تُستخدم للهوائيات وتغطية المناطق التي يصعب الوصول إليها.

وتتمثل مهمته الثانية في جدوى إنشاء منصة فضائية للملاحة وتحديد المواقع.