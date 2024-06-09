من هم المرشحون الستة لخوض انتخابات الرئاسة في إيران؟

العالم -إيران

لكن من هم المرشحون الستة الذين تم تاييد اهليتهم لخوض الانتخابات :

محمد باقر قاليباف

من مواليد 1961 طرقة - بمحافظة مشهد

سياسي اصولي وقائد عسكري سابق شغل منصب عمدة طهران

وكان قائد مقر خاتم الانباء للاعمار في فترة 1994-1997 وقائد سلاح الجو في حرس الثورة الاسلامي من 1997 – 2000

شغل منصب رئيس الشرطة الإيرانية في الفترة من 2000 – 2005 .

وكان مرشحا في انتخابات ايران الرئاسية عام 2013 لكنه خسر امام حسن روحاني وحل في المرتبة الثانية ب، 6,077,292 صوتا.

كان مرشحا في انتخابات الرئاسة عام 2005 .

تم انتخابه عمدة لطهران من قبل المجلس البلدي للعاصمة خلفا لمحمود أحمدي نجاد الذي ترك المنصب بعد انتخابه رئيسا.

أعيد انتخابه لولاية ثانية في عام 2007 .

يشغل قاليباف حاليا منصب رئيس مجلس الشورى الاسلامي(البرلمان)، حيث أُعيد انتخابه لولاية جديدة لرئاسة المجلس في مايو 2024.

سعيد جليلي

من مواليد 9 سبتمبر 1965 مدينة مشهد

حاصل على الدكتورا في العلوم السياسية ويتقن اللغتين الإنجليزية والعربية.

دبلوماسي وعضو حالي في المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية وعضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام وممثل المرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي

كان أمينا عامّا لمجلس الأمن القومي الإيراني ورئيس فريق التفاوض النووي الإيراني من عام 2007 وحتى 2013في عهد الرئيس الاسبق محمود أحمدي نجاد

يحظى سعيد جليلي بدعم من قبل حزب الاستقامة (جبهة بايداري) وهو حزب سياسي محافظ تمكن من الاستحواذ على أغلب مقاعد البرلمان في الانتخابات التي جرت مطلع مارس/آذار الماضي في طهران

مسعود بزشكيان

ولد عام 1954 في مدينة مهاباد - آذربايجان الغربية

سياسي وطبيب إيراني وممثل مدن تبريز وآذرشهر وإسكو في البرلمان الإيراني

شغل منصب النائب الأول لرئيس البرلمان الإيراني في الدورة العاشرة للبرلمان

تولى منصب وزير الصحة والتعليم الطبي في حكومة الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي

علي رضا زاكاني

ولد عام 1965 في مدينة ري الملاصقة لطهران جنوباً

الرئيس الحالي لبلدية طهران

حاصل على شهادة الطب النووي من جامعة طهران للعلوم الطبية

نجح زاكاني في دخول البرلمان عن مدينة قم جنوبي العاصمة طهران في الانتخابات التشريعية 2020

ثم عينه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف رئيساً لمركز بحوث البرلمان

استمر في هذا المنصب حتى أغسطس/أب 2021 قبل أن يختاره مجلس بلدية طهران رئيساً للبلدية

مصطفى بور محمدي

ولد في قم عام 1338

أكمل المراحل التمهيدية والمتقدمة (الفقه وأصول الفقه والفلسفة) في قم ومشهد وطهران

درس بور محمدي الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية (ما يعادل الدكتوراه) في الحوزة

له مجلدين من الكتب المتعلقة بالحقوق السياسية، والأسس النظرية للفكر السياسي في الإسلام، والقضايا السياسية والاجتماعية

وفي 23 أغسطس 2004 رشحه الرئيس الإيراني آنذاك محمود أحمدي نجاد لعضوية البرلمان ليتولى منصب وزارة الداخلية

تمت إقالته من هذا المنصب في مايو 2007.

وفي عام 1402هـ، تم ترشيح بور محمدي في انتخابات مجلس الخبراء، وقد تم رفض تأهيله في البداية من قبل مجلس صيانة الدستور ثم تمت الموافقة عليه

وكان مصطفى بورمحمدي، وزير العدل في الحكومة الحادية عشرة.

سيد أمير حسين قاضي زاده هاشمي

ممثل مدينة مشهد في الفترات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة للمجلس الإسلامي

في الدورتين التاسعة والعاشرة كان أمينًا وعضوًا في لجنة الرئاسة

كما كان ممثلاً عن مشهد وكلات في الدورتين التاسعة والعاشرة وأمين سر وعضو لجنة رئاسة البرلمان

وفي الفترة الحادية عشرة حتى يونيو 1400، كان النائب الأول لرئيس المجلس الإسلامي هو اختصاصي أنف وأذن وحنجرة وكان قبل ذلك نائباً في البرلمان رئيساً لجامعة سمنان للعلوم الطبية.

وكان أيضًا أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة لعام 1400.