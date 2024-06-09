الشباب البريطاني مع فلسطين

العالم – باختصار

استطلاع أجرته مؤسسة FOCALADATA وموقع UNHERD حول نظرة الشباب البريطانيين للكيان الاسرائيلي.



الاستطلاع 54% من الشباب بين 18 و 24 عاما يعتبرون ان "اسرائيل" لا يجب ان تكون موجودة.



الاستطلاع 50% من الشباب البريطانيين يحملون حكومة الاحتلال مسؤولية الحرب في غزة.



الاستطلاع فقط 25% من الشباب في بريطانيا يحمّلون حركة حماس مسؤولية ما يحصل.



الشباب أكدوا أنهم يتابعون أخبار الحرب على غزة أكثر بكثير من الصراعات الاخرى في العالم.



38% من الشباب مهتمون بالوضع في غزة أكثر من أي صراع آخر يجري في العالم.



في المقابل 19% فقط قالوا إنهم مهتمون بالحرب في اوكرانيا اكثر من العدوان على غزة.



شركة YOUGOV كشفت في استطلاع لها ايضا ان الدعم الشعبي لكيان الاحتلال تراجع كثيرا.



استطلاع YOUGOV التعاطف الشعبي البريطاني مع اسرائيل تراجع الى 16% فقط.



زياده الوعي لدى البريطانيين حيال القضية الفلسطينية أخذ بعدا مختلفا مع استمرار الإبادة الجماعية في غزة.



بريطانيا تشهد تظاهرات شبه يوميه متضامنة مع غزة ورافضة لجرائم الاحتلال وتواطؤ لندن معه.

التفاصيل في الفيديو المرفق..