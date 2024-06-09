القوات اليمنية تعلن استهداف مدمرة بريطانية وسفينتين مرتبطتين بالاحتلال

العالم - اليمن

وقال العميد يحيى سريع في بيان أنه تم "استهداف المدمرة البريطانية "دايموند" في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ الباليستية.

وأضاف سريع: استهدفنا مدمّرة بريطانية وسفينتين مرتبطتين بالعدو انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على مجزرة مخيم النصيرات.

واشار الى نشوب حريق في سفينة "Norderney" وإصابة مباشرة لسفينة "MSC Tavvishi" في عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر، موضحا أن السفينتين المستهدفتين انتهكتا قرار حظر الوصول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وقال العميد سريع: العمليتان نفذتهما القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير بصواريخ بحرية وباليستية وطائرات مسيرة.

وأكد: مستمرون في تأدية الواجب الديني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني وعملياتنا لن تتوقف حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار.