مجزرة مخيم النصيرات نصر موهوم على جثث مئات الضحايا.. إنتخابات الرئاسة الإيرانية وآلية فرز المرشحين

العالم - بانوراما

صحيفة *يديعوت أحرونوت* نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم ان عملية النصيرات ستقلل من فرص إنقاذ رهائن إضافيين عبر عمليات عسكرية بينما يشير قائد الجبهة الداخلية بحسب موقع *إسرائيل هيوم* الى افتقار القدرة على تغيير المعادلة وان جيش الاحتلال الاسرائيلي يدرك المسؤولية عن الفشل.

وتؤكد المقاومة الفلسطينية ان العملية الاستعراضية الوحشية في النصيرات ادت لمقتل عدد اخر من الاسرى الاسرائيليين لدى المقاومة.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: إقرار مجلس صيانة الدستور في ايران أهلية ستة مرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري.



والمرشحون الستة هم رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، والنائب في مجلس الشورى مسعود بزشكيان، وممثل قائد الثورة الإسلامية في مجلس الأمن القومي سعيد جليلي، وعمدة طهران علي رضا زاكاني، ورئيس مؤسسة الشهداء أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ووزير الداخلية الأسبق مصطفى بورمحمدي.

الدعاية الانتخابية التي بدأت عمليا يفترض ان تتوقف قبل أربع وعشرين ساعة من بدء عملية الاقتراع.

هذا وستجري الانتخابات قبل عام تقريبا من موعدها، وذلك بسبب حادث سقوط الطائرة الرئاسية الذي أودى بحياة الرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي وعدد آخر من المسؤولين في البلاد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.