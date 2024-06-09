كنعاني: الكيان الصهيوني كان الخاسر الأكبر الى جانب أمريكا في المعركة ضد الشعب الفلسطيني

العالم - إيران

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في كلمة خلال حفل تكريم الفائزين في الحملة الإعلامية التي تحمل اسم ققنوس قلم (عنقاء القلم) وإحياء ذكرى شهداء صحفيي غزة بحضور صحفيين وإعلاميين ونشطاء بالقضية الفلسطينية، الى دور امريكا في استمرار جرائم كيان الاحتلال الصهيوني في غزة، معتبرا أن الكيان الصهيوني بكل قدراته العسكرية قد فقد نفوذه السياسي في ساحة المعركة ضد الشعب الفلسطيني، وكان الخاسر الأكبر الى جانب الادارة الامريكية في هذه المعركة.

واضاف كنعاني بأن الان تقع على عاتق الدول والحكومات الى جانب الملاحقة والمتابعة الدولية للكيان الصهيوني، مسؤولية محاسبة الادارة الأمريكية التي تقدم دعمها الكامل واللامحدود لهذا الكيان الغاصب.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الى انه من الطبيعي أن يستجيب مؤيدو الكيان الصهيوني لضمائر المجتمع الدولي اليقظة والرأي العام العالمي، وكذلك السلطات القانونية والقضائية الدولية، بشأن كيف تم سفك دماء وقتل اكثر من 40 ألف شخص من ابناء الشعب الفلسطيني المظلوم خلال 8 أشهر.

وحول دور الإعلام المستقل،بيّن كنعاني أن وسائل الإعلام المستقلة ووسائل الإعلام الإقليمية ومحور المقاومة استطاعت أن تلعب دورا أساسيا ومركزيا وحاسما في إيصال صوت مظلومية الشعب الفلسطيني وأيضا في سرد الواقع المرير للساحة الفلسطينية وقطاع غزة.

واضاف ان وسائل الاعلام هذه نجحت بالفعل في جعل شعوب العالم تتضامن وتتآزر مع الشعب الفلسطيني المضطهد، معتبرا أن دور وسائل الإعلام كان حاسما ومحوريا للغاية.

واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ان شعوب العالم تحركت لنصرة غزة قبل حكوماتها، مشيرا الى ان ما يمكن أن يجعل النظام الحاكم مسؤولا أمام العالم عن جرائمه هو إرادة الشعوب، وما يمكن أن يوحد الشعوب في هذا المجال هو استمرارية الدور المحوري والحاسم للإعلام، مؤكدا على أن الإعلام والشعب، باعتبارهما تيارين محورين في الدعم المركزي والحاسم للشعب الفلسطيني، لهما دور حاسم وفعال ومستقر في هذا المجال.

وأعرب عن شكره وتقديره لجميع وسائل الإعلام المناصرة للفلسطينيين، وخاصة وسائل الإعلام التي شاركت في حملة "قلم فينيكس" الإعلامية، واعتبر ان وسائل الاعلام في ساحة معركة الروايات والإعلام قامت بدورها ومسؤولياتها على اتم وجه وبالشكل الصحيح.

واكد كنعاني على ان نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم اليوم مسؤولية عالمية، وقد أظهر محور المقاومة وتيارات المقاومة في المنطقة نيابة عن شعوبهم أن لديهم إصرارا جديا وإرادة حديدية على نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم بشكل فعال ولن يستسلموا لضغوط نظام الهيمنة.

واوضح انه من الطبيعي أن يكون لمساندة تيارات المقاومة في المنطقة باسم شعوب عالم وشعوب المنطقة للشعب الفلسطيني آثار دائمة وفعالة وحاسمة على ساحة المعركة في قطاع غزة وفي الأراضي الفلسطينية، ومن المؤكد أن هذا الدعم الفعال والمهم سيكون حاسما للغاية في زيادة القدرة على صمود واستقرار الشعب الفلسطيني.