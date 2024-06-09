أبرز الشخصيات المرفوضة طلباتهم في انتخابات الرئاسة الإيرانية

العالم - إيران

لكن هناك ثلاثة مرشحون بارزون تم رفض ترشيحهم في الانتخابات :

علي لاريجاني

يعدّ لاريجاني من أبرز الوجوه السياسية في إيران، وتولى مناصب عدة في النظام على مدى العقود الثلاثة الماضية

من مواليد 3 يونيو 1958 النجف الاشرف

درس في جامعة طهران وحصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الفلسفة الغربية.

كما حصل على بكالوريوس في الرياضيات وعلوم الحاسوب من جماعة شريف الصناعية

كان رئيس مجلس الشورى الاسلامي من 2008 إلى 2020.

ترأس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بين سنة 1994 و 2004

ترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2005 وحل فيها سادسا حائزا على 5.94% من الأصوات

أصبح منذ 14 آب 2005 أمين المجلس الاعلى للامن القومي ثم قدم استقالته بتاريخ 20 اكتوبر 2007.

وعمل وزيرا للثقافة والإرشاد الديني في حكومة الرئيس رفسنجاني الذي تولى الحكم في تسعينيات القرن الماضي

محمود احمدي نجاد

محمود احمدي نجاد هو من مواليد 28 اكتوبر 1956 بمدينة كرمسار احدى توابع محافظة سمنان .

أستاذ جامعي وسياسي أصبح عمدةً لبلدية طهران ثم رئيسا للجمهورية .

تولى مهام رئاسة الجمهورية منذ 3 اغسطس 2005 بعد تغلبه على منافسه هاشمي رفسنجاني في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية .

أعيد انتخابه في 12 يونيو 2009 على حساب منافسه ميرحسين موسوي، وظلَّ رئيسًا حتى 15 يونيو 2013 بعد عقد الانتخابات الجديدة .

عينه مجلس بلدية طهران رئيساً للبلدية في عام 2003 .

متزوج وله ابنان وابنة .

يشار الى ان مجلس صيانة الدستور كان قد استبعد ترشيح أحمدي نجاد في الانتخابات الرئاسية السابقة.

إسحاق جهانغيري

هو من مواليد عام 1957 في منطقة سيرجان بمحافظة كرمان. سياسي إيراني معتدل، يصنّفه البعض على أنه إصلاحي، شغل منصب نائب الرئيس الإيراني الأسبق حسن روحاني، وكان رئيساً للمجلس المركزي لحزب كوادر البناء. حصل على شهادة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة كرمان، ونال الماجيستير في الهندسة الصناعية من جامعة شريف، وحاصل على الدكتوراه في الإدارة الصناعية من الجامعة الحرة في طهران.

كان نائباً في مجلس الشورى الإسلامي عن دائرة جيرفت في دورتيه الثانية والثالثة، تمّ تعيينه محافظاً لأصفهان بعد غلام حسين كرباستشي خلال رئاسة أكبر هاشمي رفسنجاني.

وخلال رئاسة الإصلاحي محمد خاتمي، شغل جهانغيري منصب وزير الصناعة والمعادن