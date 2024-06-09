هل سيبقى زاكاني في السباق الانتخابي للرئاسة الايرانية حتى الاخير؟

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فمن هو علي رضا زاكاني؟

علي رضا زاكاني من مواليد 1965 في العاصمة طهران.

سياسي اصولي انتخب نائبا في مجلس الشورى الاسلامي عن مدينة قم في الدورات السابعة والثامنة والتاسعة والحادية عشرة.

یشغل حالیا منصب عمدة العاصمة طهران.

كان زاكاني أحد المرشحين السبعة للانتخابات الرئاسية عام 2021 وانسحب لصالح الرئیس السابق السيد إبراهيم رئيسي.

متخصص في الطب النووي إضافة إلى نشاطه السياسي.

التحق بمجال الطب عام 1989 في جامعة طهران للعلوم الطبية وفي عام 2011 أكمل دورة متخصصة في الطب النووي في نفس الجامعة.

يعمل ایضا كعضو هيئة تدريس في جامعة طهران للعلوم الطبية في مركز الطب النووي لمستشفى الإمام الخميني (ره) وهو عضو في مجلس إدارة الجمعية العلمية النووية الإيرانية.

کان عضوا في هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) وهيئة رئاسة لجنة التعليم والبحث، وكذلك المجلس المركزي لحزب المحافظين، بالإضافة إلى قبول مسؤولية الأمانة العامة لمكافحة الفساد الاقتصادي والعضوية في المادة 10.

عضو لجنة المادة 90 في البرلمان ونائب رئيس اللجنة ورئيس لجنتها الاقتصادية ولمدة سنتين ونصف كان مسؤولاً عن الهيئات الحكومية والتنفيذية في اللجنة.

وكان أيضا رئيس اللجنة الخاصة للتحقيق في خطة العمل الشاملة المشتركة

کما شغل منصب رئيس مركز البحوث بمجلس الشورى الإسلامي.

شارك في الحرب المفروضة في عمر 15 عاما واصيب بجروح بليغة منحته وسام المضحي.

تولى مسؤولية نائب قائد الكتيبة، رئيس "الاستخبارات والعمليات" لمقر النجف الأشرف 3، نائب رئيس "الاستخبارات والعمليات" للواء محمد رسول الله (ص)، وأخيراً مسؤولية محور اللواء.