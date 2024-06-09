مصطفى بورمحمدي.. مفاجأة الانتخابات الرئاسية الـ14 في إيران

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ويعود هذا الامر الى ان بورمحمدي قدم ترشيحه العام الماضي لخوض انتخابات مجلس خبراء القيادة، ولكن مجلس صيانة الدستور رفض تأهيله في البداية رغم تأييده فيما بعد.

فمن هو مصطفى بورمحمدي؟

مصطفى بور محمدي من مواليد عام 1960 مدينة قم المقدسة

عالم دين وسياسي ايراني بارز والامين العام لجمعية علماء الدين المناضلين، واستاذ جامعة الامام الصادق (ع) .

تولى مسؤوليات قضائية وحكومية عديدة على مدى السنوات الماضية أهمها :

-مدعي عام محافظات خوزستان، هرمزكان، کرمانشاه و خراسان من عام 1979 وحتى عام 1986

-رئيس شعبة الاستخبارات الخارجية بوزارة الامن من عام 1990 وحتى 1997 ونائب وزير الامن من عام 1997 وحتى 1999 .

-شغل منصب وزير الداخلية في الحكومة التاسعة من عام 2005 وحتى 2008

-بين اعوام 2008 وحتى 2013 تولى منصب رئيس منظمة التفتيش العامة في البلاد

-كما تولى منصب وزير العدل في الحكومة الـ11 من عام 2013 وحتى 2017

درس المقدمات والسطوح في مدن قم وطهران ومشهد وحضر دروس خارج الفقه والاصول ما يعادل مرحلة الدكتوراه

لديه عدة كتب في مجال الحقوق السياسية والشؤون الاجتماعية