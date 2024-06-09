جهود شعبية لفتح الطرقات بعد إغلاقها لسنوات من قبل العدوان

العالم – المشهد اليمني

وشددت صنعاء على أنها فتحت طريقا حيويا يربط محافظتي البيضاء ومأرب وسط البلاد، كما فتحت طريق الحوبان الرابط بين مدينة تعز وضواحيها.

وقال مسؤولون في صنعاء إن هذه الطرق باتت سالكة بشكل تام أمام مرور المسافرين بعد تنظيفها من مخلفات الحرب وإزالة السواتر والحواجر الترابية، مضيفة أن الكرة الآن في ملعب الطرف الاخر، داعية الى فتح الطرق ورفع الحصار البري والجوي عن البلاد.



فما هي دلالات وانعكاسات هذه الخطوة؟ وهل يقبل الطرف الاخر بفتح الطرق؟ وما هو المطلوب اليوم في هذا الاطار؟ هذه الاسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا في هذه الحلقة ولكن بعد هذا التقرير فكونوا معنا

ما يطرح العديد من التساؤلات ابرزها الى اين وصلت جهود فتح الطرقات في مأرب والبيضاء؟ هل تم فتحها؟ ماهي الاسباب التي ادت الى عرقلة فتح طريق مارب البيضاء حتى الان؟ ماذا عن الطرق في تعز والى اين وصلت الجهود؟ ولماذا اغلقت هذه الطرق في الوقت السابق؟

كما يبحث البرنامج في هدف العدوان من اغلاق الطرق برائيكم؟ وماهي الانعكاسات والاضرار التي تكبدها اليمنيين بسبب اغلاق بعض الطرق؟ هل تنجح هذه الجهود الاخيرة في فتح الطرق؟ وماذا يعني تعنت العدوان في مواصلته اغلاق الطرق وبعض المنافذ الاخرى؟ وماذا عن رفع الحصار عن المطارات والمؤانى؟

ضيوف البرنامج:



- عبد المجيد الحنش عضو الفريق الوطني المفاوض من صنعاء



- ماهر الشامي حقوقي وباحث سياسي يمني من بيروت

التفاصيل في الفيديو المرفق ...