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المرشح للرئاسة الايرانية أمير حسين قاضي زاده هاشمي

المرشح للرئاسة الايرانية أمير حسين قاضي زاده هاشمي
الأحد ٠٩ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الداخلية الايرانية اليوم الاحد اسماء 6 مرشحين جرى تأييد أهليتهم لخوض الانتخابات الرئاسية الـ 14 من قبل مجلس صيانة الدستور، ومن بين الشخصيات التي جرى تأييد أهليتها أمير حسين قاضي زاده هاشمي.

العالم - ايران

فمن هو أمير حسين قاضي زاده هاشمي؟

من مواليد 1971 بمدينة فريمان في محافظة خراسان الرضوية.

طبيب وسياسي اصولي ايراني

طبيب وجراح انف واذن وحنجرة وقبل ان يصبح ناائبا كان يشغل منصب عميد كلية العلوم الطبية بمحافظة سمنان

انتخب نائبا في مجلس الشورى الاسلامي عن مدينة مشهد في الدورات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة

كان عضوا في الهيئة الرئاسية للبرلمان في دورتيها التاسعة والعاشرة

عضو في جبهة ثبات الثورة الاسلامية

ترشح عام 2021 لانتخابات الرئاسة ضمن قائمة ضمّت سبعة مرشحين يتسابقون لخلافة الرئيس حسن روحاني نالت موافقة مجلس صيانة الدستور

حصل على المركز الرابع بحصوله على ۹۹۹ الف و ۷۱۸ صوتا

يتولى حاليا منصب رئيس مؤسسة الشهداء والمضحين منذ عام 2021.

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