الوزيران غانتس وآيزنكوت يستقيلان من مجلس الحرب الاسرائيلي

العالم - الاحتلال

ويعقد الاجتماع برئاسة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي يترأس اليوم أيضا اجتماعا للمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية، لم يدعُ إليه غانتس وآيزنكوت، وفقا لما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.

وكانت هيئة البث الرسمية قد أفادت بأن مكتب غانتس أكد أن زعيم حزب "معسكر الدولة" لن يشارك في اجتماع مجلس الحرب مساء اليوم.

ومن المتوقع أن يدلي غانتس هذا المساء ببيان يعلن فيه موقفه بشأن الاستمرار في مجلس الحرب، وفقا لما ذكرته إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وكان غانتس قد ألغى خطابه الذي كان مقررا أمس السبت، وكان متوقعا أن يعلن فيه انسحابه من مجلس الحرب، وفقا للإنذار الذي وجهه إلى نتنياهو واشترط فيه وضع إستراتيجية جديدة للحرب على غزة والمرحلة التي تليها من أجل البقاء في حكومة الطوارئ.