فيديو خاص: تغريدة بن غفير قبيل استقالة غانتس وآيزنكوت!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: هنا تبدأ الازمة السسياسية لنتانياهو لأنه كان في السابق بامكانه ان يتخذ القرارات بعيدا عن بن غفير وسموتريتش من خلال ايزنكوت وبني غانتس، وكان يرفض في كثير من الاحيان مقترحات بن غفير وسموتريتش ويحيل الامر الى مجلس الحرب لأنهم أصحاب الخبرة العسكرية.

وتابع: الشارع الاسرائيلي ايضا يريد بغالبيته انهاء الحرب والتوصل الى صفقة ولديه نوع من الثقة بأن هناك ضابطين كبيرين وصلا الى رئاسة هيئة الاركان وهما غانتس وايزنكونت وهما يتخذان القرار، والان انهار المجلس.

واوضح مراسل قناة العالم: معنى ذلك ان القرار الان اصبح بيد سموتريتش وبن غفير، وسيضطر نتانياهو للخضوع لهما في اي قرار يتخذانه، ما يعني ان مسار الحرب سيسير باتجاه اكثر تطرفا.

وتابع: قبل ان يعلن غانتس استقالته قام بن غفير بتغريدة بأنه لا صفقة بعد الان، ما يعني ان اي صفقة ستعرض على الحكومة المصغرة وليس على مجلس الحرب، وانما على المجلس الامني والسياسي، وهذا يعني ان اصحاب القرار فيهما هما بن غفير وسموتريتش.

للمزيد شاهدو الفيديو المرفق ....