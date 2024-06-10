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باقري: عضوية إيران في البريكس إرث دائم للشهيدين رئيسي وأمير عبداللهيان

باقري: عضوية إيران في البريكس إرث دائم للشهيدين رئيسي وأمير عبداللهيان
الإثنين ١٠ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

صرح القائم باعمال الخارجية الايرانية علي باقري في تصريح صحفي لدى وصوله الى مدينة نيجني نوفغورود في روسيا للمشاركة في اجتماع دول البريكس، أن هذا هو اول اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة البريكس بعد انضمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليها.

العالم - ايران

وقال باقري في التصريح الصحفي: إن مجموعة البريكس هي أكبر مجموعة اقتصادية دولية تلعب دوراً خارج إطار أحادية الغرب وبحضور دول مهمة. إن وجود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه المجموعة يدل على مكانة وأهمية بلادنا في نظام التعددية.

واعتبر إيران من الدول الرائدة في مجال التعددية، وأضاف: سنشارك بنشاط في اجتماعات البريكس اليوم وسنتشاور أيضًا مع الدول المختلفة بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية في اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع.

وأكد القائم بأعمال وزير الخارجية: يوم الثلاثاء، ستتم إضافة مجموعة الدول النامية إلى الاجتماع، والذي سيكون حدثًا مهمًا للغاية ويظهر تصميم البريكس على توسيع نطاق أنشطتها بين الدول الأخرى.

وقال باقري كني: سنعقد لقاءات ثنائية على هامش الاجتماع الرئيسي مع هذه الدول وسنناقش القضايا الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين إيران وتلك الدول.

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