طبيب نتنياهو النفسي يكشف عن جنونه وينتحر!

العالم-الاحتلال

وأوضحت رسالة انتحار إلى جانب الطبيب النفسي لنتنياهو أن رئيس وزراء كيان الاحتلال، الذي كان مريضه طوال السنوات التسع الماضية، كان السبب وراء انتحاره.

وذكر التقرير: كتب الطبيب في رسالة انتحاره "لا استطيع التحمل بعد الان هذا الرجل مجنون ويعاني من فصام الشخصية فهو يسمي الأشياء بغير مسمياتها فالسرقة فداء، والفصل العنصري حرية، ونشطاء السلام إرهابيون، والقتل دفاع عن النفس، والقرصنة شرعية، والفلسطينيون أردنيون، والضم تحرير، ولا نهاية لتناقضاته".

وبين التقرير ان "الأطباء النفسانيين يعرفون ميل الإنسان إلى تمويه الحقيقة لتجنب مواجهة المواد المثيرة للقلق عاطفيا، ولكن من الواضح أن ياتوم أصيب بالذهول إزاء ما أسماه "شلال الأكاذيب" الذي يتدفق من مريضه المجنون نتنياهو حيث توضح مذكراته الشخصية التفكك المستمر لشخصيته التي كانت لا تقهر في يوم من الأيام تحت وابل من التبريرات التي تخدم مصالحه الذاتية والتي قدمها نتنياهو".

وأشار التقرير الى ان "ياتوم اصبح مكتئبا بشكل متزايد بسبب افتقاره التام إلى التقدم في إقناع رئيس الوزراء بالاعتراف بالواقع، وفي النهاية عانى من سلسلة من السكتات الدماغية عندما حاول فهم تفكير نتنياهو، الذي وصفه في إحدى يومياته بأنه "ثقب أسود من التناقض الذاتي".