ايران ترد على بيان وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي

العالم - ايران

ورفض كنعاني في بيان البند المتعلق بالجزر الإيرانية الثلاث في الخليج الفارسي، وأكد أن الجزر الإيرانية الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى هي جزء لا يتجزأ وأبدي من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف؛ تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي مطالبة بشأن الجزر الثلاث المذكورة بمثابة تدخل في شؤونها الداخلية وأراضيها وتدين ذلك بشدة.

وأشار كنعاني إلى البند المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني؛ وقال لقد التزمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما بالقوانين الدولية والتزاماتها، لذا فهي تعتبر التصريحات التي لا أساس لها من الصحة والمتعلقة ببرنامجها النووي السلمي لا قيمة لها.

كما رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية إدراج مطالبة الكويت الأحادية بشأن حقل آرش في البيان الختامي لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي.

وقال كنعاني؛ إن إصدار البيانات المتكررة والمطالبات الأحادية ليس له أي قيمة قانونية ولا يثبت أي حق للجانب الكويتي.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مثل هذه المواقف والتوجهات غير مجدية، وقال إن الحل المنطقي والفعال الوحيد هو العودة إلى طاولة المفاوضات الفنية والقانونية والحوار الثنائي من أجل التوصل إلى اتفاق مستدام يقوم على حسن الجوار واحترام المصالح المشتركة.

وأكد كنعاني حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الحقل المشترك استنادا إلى سياق المفاوضات الثنائية؛ وقال، ننصح السلطات الكويتية بالامتناع عن اللجوء إلى الأساليب السياسية والإعلامية غير المثمرة فيما يتعلق بالقضية القانونية والفنية لحقل آرش المشترك.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية؛ أن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلاقا من رؤيتها الاستراتيجية وسياساتها المبدئية، ترى دائما أن حل المشاكل الإقليمية يعتمد على التفاعل والتعاون مع الجيران، وترحب بالمبادرات البناءة في مجال العلاقات والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.