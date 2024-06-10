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كنعاني : الاستقالات المتكررة تشير إلى انهيار  الكيان الصهيوني داخلياً

كنعاني : الاستقالات المتكررة تشير إلى انهيار  الكيان الصهيوني داخلياً
الإثنين ١٠ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية "ناصر كنعاني" انه فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار في غزة، فالأمر المؤكد هو أن جرائم الحرب التي يرتكبها الصهاينة ضد الفلسطينيين تتم منذ 8 أشهر بدعم كامل من الادارة الأمريكية، وخلال هذه الفترة قامت واشنطن بدعم هذا الكيان عسكريا وسياسيا واعلاميا.

العالم - ايران

واضاف كنعاني في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين: ان الاستقالات المتكررة في الحكومة الصهيونية واستقالة المسؤولين الأمنيين تظهر الانهيار الداخلي وفشل هذا الكيان في تحقيق أي من أهدافه في العملية التي استمرت 8 أشهر ضد قطاع غزة، كما تظهر الفشل الاستراتيجي والمستمر للصهاينة في الحرب على غزة.

واشار الى انه لا توجد مؤشرات على أن الولايات المتحدة جادة بشأن وقف إطلاق النار في غزة، مضيفا : بعد 8 أشهر من الحرب على غزة أدرك العالم أن الكيان الصهيوني هو سبب عدم الاستقرار في المنطقة.

ودعا المجتمع الدولي الى إدانة التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان، مجددا تاكيد الجمهورية الاسلامية الايرانية على سيادة لبنان على كافة أراضيه.

وشدد كنعاني بالقول : ان المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا أقدم الكيان الصهيوني على أي مغامرة في لبنان.

يتبع ..

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