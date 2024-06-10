الاحتلال يحاول بث الرعب بين المواطنين في جنوب لبنان

العالم _ مراسلون

وقال مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان جيش الاحتلال قام بارسال رسائل نصية الى سكان بلدة البازورية بجنوب لبنان صباح اليوم، محذرا اياهم بانه سيقوم قريبا بضرب المنطقة التي يسكنون فيها.

واكد مراسل قناة العالم ان هذه الرسائل هي نوع من الحرب النفسية والاحتلال يدرك تماما ان اي اعتداء على المناطق المدنية والآمنة سيقابله رد متناسب ومؤلم من قبل المقاومة اللبنانية.

هذا وردت المقاومة الاسلامية صباح اليوم على الاعتداءات التي قام بها الاحتلال الليلة الماضية على بلدات العديسي وعيترون ومارون الراس وميس الجبل.

وقامت المقاومة باستهداف المباني الاستيطانية التي يتحصن فيها جنود الاحتلال في مستعمرة المنارة.