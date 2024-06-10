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مراسل العالم.. جثث الشهداء متحللة في شوارع غرب رفح

الإثنين ١٠ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

استمرت الغارات الجوية والقصف المدفعي الاسرائيلي علی قطاع غزة لليوم الـ248 توالياً.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في خانيونس عن استشهاد عدد من المواطنين، وأصابة آخرون بجروح مختلفة، ليل الأحد/ الاثنين، جراء قصف الاحتلال الجوي والمدفعي على مناطق عريبة، وخربة العدس، والحشاش شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة.

وأشار مراسل العالم الی وجود جثث متحللة للشهداء في المناطق الغربية من مدينة رفح ملقاة في الشوارع لايمكن للطواقم الطبية الوصول اليها بسبب خطورة الموقف وصعوبة العملية العسكرية في مدينة رفح.

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