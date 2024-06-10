3 مواقع للاحتلال يستهدفها حزب الله شمال فلسطين المحتلة

العالم - لبنان

وقال حزب الله في بيان له، استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة يرؤون بالأسلحة ‌‏المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا من بداخله بين قتيل وجريح.‏

كما أعلن الحزب عن استهداف مبنيين يتمركز بهما جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة وأوقعوا الجنود بين قتيل وجريح.‏

وأكد أن هذه العمليات تأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‌‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا بلدتي حولا وشبعا.