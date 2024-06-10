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3 مواقع للاحتلال يستهدفها حزب الله شمال فلسطين المحتلة

3 مواقع للاحتلال يستهدفها حزب الله شمال فلسطين المحتلة
الإثنين ١٠ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٩:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الاسلامية في لبنان صباح اليوم الاثنين، استهداف ثلاثة مبانٍ، يستخدمها جيش الاحتلال في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.

العالم - لبنان

وقال حزب الله في بيان له، استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة يرؤون بالأسلحة ‌‏المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا من بداخله بين قتيل وجريح.‏

كما أعلن الحزب عن استهداف مبنيين يتمركز بهما جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة وأوقعوا الجنود بين قتيل وجريح.‏

وأكد أن هذه العمليات تأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‌‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا بلدتي حولا وشبعا.

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