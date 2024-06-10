3 مواقع للاحتلال يستهدفها حزب الله شمال فلسطين المحتلة

العالم - لبنان
وقال حزب الله في بيان له، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة يرؤون بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا من بداخله بين قتيل وجريح.
كما أعلن الحزب عن استهداف مبنيين يتمركز بهما جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة وأوقعوا الجنود بين قتيل وجريح.
وأكد أن هذه العمليات تأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا بلدتي حولا وشبعا.