استشهاد طفل برصاص الاحتلال في طوباس

العالم _ مراسلون

أفادت مراسلة قناة العالم في مدينة طوباس ان قوات الاحتلال اطلقت النار تجاه المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحامها مخيم الفارعة بمدينة طوباس، ما ادى الى استشهاد الفلسطيني محمود إبراهيم نبريصي (١٥ عاما).

واضافت مراسلة العالم ان جيش الاحتلال لازال يقتحم مخيم الفارعة جنوبي طوباس، حيث تتوغل آليات الاحتلال في محيط المخيم برفقة جرافات مدولبة التي تقوم بالتجريف في البنية التحتية والتخريب في ممتلكات المواطنين.

واكدت مراسلة العالم ان تعزيزات عسكرية وصلت قبل قليل الى داخل المخيم وقامت بمطاردة تغطية الصحفيين في المنطقة.

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