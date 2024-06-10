الإثنين ١٠ يونيو ٢٠٢٤
٠١:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

الإعلام العبري: مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في عملية رفح

الإعلام العبري: مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في عملية رفح
الإثنين ١٠ يونيو ٢٠٢٤ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بمقتل 4 جنود صهاينة وإصابة آخرين جراء تفجير مبنى بقوة "إسرائيلية" في رفح، فيما أكدت مصادر لإذاعة الأقصى المحلية مقتل 7 جنود واصابة آخرين بجروح مختلفة في عملية  رفح.

العالم-الاحتلال

وأكد موقع حدشوت بزمان العبري، ارتفاع عدد الجنود القتلى الي 4 وما يزال جنديان عالقان في المبنى المنهار برفح.

وأشار إلى أن محاولات إنقاذ الجنود العالقين في حادثة رفح مستمرة حتى هذه اللحظة.

وذكر موقع حدشوت حموت العبري، أن هناك حدث أمني صعب في رفح، مشيرا إلى أن مروحيات عسكرية تخلي جنودا وضابط إلى مستشفى سوروكا، وهناك قتلى ومحاصرين إثر تفجير مبنى وانهياره بقوة عسكرية.

وأفادت مصادر صحفية بهبوط مروحيات إسرائيلية تحمل جنود مصابين من معارك رفح في مستشفى سوروكا في بئر السبع و مستشفى "إيخليوف" في "تل أبيب".

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام اليوم الاثنين، تفجير منزل في مخيم الشابورة بمدينة رفح كانت قوة إسرائيلية قد تحصنت في داخله، مؤكدة مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وقالت القسام: "تمكن مجاهدونا من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية تحصنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة رفح وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح وفور وصول قوة الإنقاذ دك مجاهدونا محيط المنزل الذي تم تفجيره بقذائف الهاون".

روابط ذات صلة

غانتس وآيزنكوت.. "إستقالة" أم "هروب"؟

شهداء وجرحى خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفارعة بطوباس وطولكرم

3 مواقع للاحتلال يستهدفها حزب الله شمال فلسطين المحتلة