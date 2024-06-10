انهيار "کابينت" الاحتلال الحربي

العالم - باختصار

غانتس أعلن انسحابه من الکابينت الحربي مرجعاً ذلک الی سياسة بنيامين نتنياهو الخاطئة.

وقال غانتس:"نتنياهو يعرقل اتخاذ قرارات استراتيجية مهمة من أجل اعتبارات سياسية خاصة به".

وأضاف غانتس ان نتنياهو يحول دون تحقيق نصر حقيقي وأخفقنا في الامتحان ولم نستعد الاسری.

ودعا غانتس الی إجراء انتخابات بأسرع وقت وتشکيل لجنة تحقيق في أحداث 7 اکتوبر.

اما عضو الکابينت الحربي غادي آيزنکوت، فقد أعلن هو الاخر انسحابه منها متهماً نتنياهو بعرقلة القرارات المصيرية.

ورحب زعيم المعارضة يائير لابيد بقرار غانتس وآيزنکوت واصفاً اياه بالمهم والصائب.

وتمسک نتنياهو بخياراته مؤکداً انه سيستمر في الحرب حتی استعادة جميع الأسری.

وعلق نتنياهو علی انسحاب غانتس قائلاً: ليس هذا هو الوقت المناسب للإنسحاب بل لتوحيد القوی.

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