بالفيديو: حزب الله يستهدف تجهيزات تجسّسيّة إسرائيلية

العالم - لبنان

وردت المقاومة الإسلامية في لبنان على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى المدنية في جنوب لبنان، واستهدفت العديد من مواقع العدو الإسرائيلي عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

ورداً على الاعتداءات، وخصوصا بلدتي حولا وشبعا، استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية مبنيين يتمركز بهما جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة وأوقعوا الجنود بين قتيل وجريح. كما استهدفوا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة يرؤون بالأسلحة ‌‏المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا من بداخله بين قتيل وجريح.

ورداً على اعتداءات العدو وخصوصاً على بلدة عيترون، استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة ‏مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة ‏المناسبة ‏وأصابوه إصابة مباشرة.

ورداً على اعتداءات العدو ‌‌‏الإسرائيلي وخصوصًا بلدة شبعا، استهدف مجاهدو ‌‌‏المقاومة ‏موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحاميته والتجهيزات الفنية ‏والتجسسية بالقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة، ما أدى إلى إصابتهم إصابة مباشرة وتدمير التجهيزات ‏المستهدفة.

ورداً على الاعتداء على بلدتي عيترون ومركبا، يوم السبت 08-06-2024 واستشهاد مجاهدين، شنت المقاومة ‏الإسلامية هجوماً جوياً بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر القيادة ‏المستحدث التابع للفرقة 146 شرق نهاريا (الذي انتقل من ‏منطقة جعتون بعد قصفه سابقاً)، مستهدفة أماكن ‏تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده، وأصابتها ‏إصابة مباشرة، مما أدى لتدميرها واشتعال النيران فيها ‏وإيقاع أفراد العدو بين قتيل وجريح.

كما استهدفت المقاومة التجهيزات التجسسية المستحدثة في ثكنة ‏راميم بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها، وموقع بياض بليدا بمسيرة انقضاضية أصابت ‏هدفها بدقة.

ووزع الاعلام الحربي مشاهد من عملية إستهداف المقاومة الإسلامية تجهيزات تجسّسيّة في موقعَي بركة ريشا ورويسات العلم التابعين لجيش العدو الإسرائيلي.