"الأغذية العالمي" يعلن تعليق توزيع المساعدات من الرصيف البحري

العالم-فلسطين

وأشارت ماكين خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأميركية إلى أن اثنين من مستودعات المنظمة في غزة تعرضا للقصف خلال عملية تحرير الرهائن، مما أسفر عن إصابة أحد الموظفين.

كما أوضحت أنها تشعر بقلق كبير بشأن سلامة الموظفين بعد الحادثة، التي وصفتها بأنها واحدة من أكثر أيام الحرب دموية، وأكدت أنهم يريدون التأكد من توفر بيئة آمنة وظروف مستقرة قبل استئناف العمليات.

ورغم ذلك، شددت المسؤولة الأممية على أن العمل مستمر في باقي مناطق القطاع، حيث يبذلون قصارى جهدهم في الشمال والجنوب.

ومن جانبها، أعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أنها تعمل مع مسؤولين حكوميين أميركيين آخرين ومع المنظمات الإنسانية في غزة لضمان إمكانية استئناف المساعدات بشكل آمن وفعال بعد الانتهاء من المراجعة الأمنية.

تذكر أنه تم الانتهاء من بناء الرصيف البحري الأميركي في منتصف مايو/أيار الماضي، وعمل لمدة أسبوع تقريبا قبل توقفه بسبب أضرار ناجمة عن العواصف، ليعود ويستأنف العمل فيه بعد إصلاحه قبل أيام.