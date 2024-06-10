بلينكن يدعو زعماء المنطقة للضغط على حماس لقبول مقترح الهدنة

العالم - مصر

وادعى بلينكن إن حركة حماس هي الطرف الوحيد الذي لم يوافق على مقترح وقف إطلاق النار، معتبراً أن قبول الحركة هو الحل الوحيد لوقف الحرب في غزة.

وطالب وزير الخارجية الأميركي زعماء المنطقة بـ"الضغط على حماس" لقبول مقترح الهدنة.

وتابع: "سنواصل جهودنا من أجل وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن"، مضيفاً أنه "من المهم العمل على خطط اليوم التالي للحرب".

هذا ورد مسؤول في حركة حماس قائلا إن "موقف بلينكن هو العقبة الحقيقية أمام التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة"، .

وفيما نقلت شبكة "إن بي سي" الأميركية عن مسؤولين كبار في البيت الأبيض قولهم إن واشنطن تدرس التفاوض أحادياً مع حماس للإفراج عن محتجزين أميركيين، قال بلينكن إن "الطريقة المثلى لاستعادة جميع الرهائن بمن فيهم الأميركيون هي قبول وقف إطلاق النار".

وزعم بلينكن أن واشنطن تعمل لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة "بغض النظر عن التوصل إلى اتفاق من عدمه".

من جانبه، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه يتفق مع بلينكن على تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة وتبادل الأسرى، مشدداً على "أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن لقاء لسيسي مع بلينكن، شهد استعراض آخر تطورات الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والاتفاق على تكثيف هذه الجهود خلال المرحلة الحالية، كما شهد اللقاء مناقشة الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.

ولفت إلى أن السيسي "أكد ضرورة إنهاء الحرب على القطاع ومنع توسع الصراع، والمضي قدماً في إنفاذ حل الدولتين".

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد كذلك "تأكيد الجانبين متانةَ الشراكة الاستراتيجية المصرية الأميركية، وحرص البلدين على استمرار التنسيق المشترك في مختلف الموضوعات والقضايا".

جدير ذكره ان الكيان الصهيوني لم يكن باستطاعته ارتكاب كل هذه الجرائم والفظائع التي ارتكبها في غزة خلال الاشهر الثامنية الماضية لو لا الدعم الامريكي المفتوح والاعمى .

كما ان امريكا التي تتظاهر بانها الوسيط في هذا البين ، هي في الحقيقة طرف في الحرب، وخير دليل على ذلك الجسر الجوي الذي فتحته منذ اليوم الاول للحرب لمد الكيان الصهيوني بمختلف الاسلحة والعتاد ليتمادى في قتل وذبح الفلسطينيين الابرياء والتنكيل بهم لاسيما الاطفال والنساء .