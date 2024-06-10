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إغلاق مؤسسات تعليمية بارزة للشيعة الافغان في كابول

إغلاق مؤسسات تعليمية بارزة للشيعة الافغان في كابول
الإثنين ١٠ يونيو ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

قالت تقارير إعلامية إن وزارة العدل في أفغانستان اتخذت مؤخرا عدّة قرارات بإغلاق مؤسسات تعليمية بارزة للشيعة الأفغان في العاصمة كابول.

العالم-أفغانستان

وبحسيب صحيفة "راي اليوم" فقد أشارت تقارير تم تداولها في عدة مواقع من بينها اردنية الى ان ما یسمى "الامارة الاسلامية في افغانستان" اغلقت جامعة اسمها ” خاتم الانبياء” وقناة تلفزيونية اسمها ” التمدن “.

كما تم اغلاق مدرسة “خاتم النبيين” التي اسسها زعيم شيعة افغانستان في الماضي “آية الله المحسني “.

وعللت الوزارة الافغانية قراراتها أن الأرض التي بنيت عليها الجامعة والمدرسة من اراضي الدولة والمنشآت اقيمت بشكل غير قانوني وان قناة ” تمدن” مسجلة لحزب سياسي واصبحت غير قانونية بعد المرسوم الرئاسي بإلغاء الاحزاب السياسية في افغانستان حسب تعبيرها.

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