اسرائيل.. الوزراء يستقيلون والجنود ينتحرون

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بيني غانتس أعلن انسحابه من الكابينت الحربي بسبب سياسات نتنياهو التي تعرقل تحقيق أهداف الحرب. إلى جانب غانتس أعلن غادي آيزنكوت انسحابه أيضا متهما نتنياهو بمنع تحقيق أي إنجاز. هذه الاستقالات تبقي نتنياهو وحيداً في مواجهة تبعات الفشل في قطاع غزة بعد تسعة أشهر من الحرب.

ولقي هذا الموضوع تعليقات وتفاعلاً واسعاً من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مجال آخر، في ظل كلام قادة الاحتلال حول انجازات في غزة تكشف الوقائع في الميدان عكس ذلك تماما. الجندي إليران ميزراحي الذي كان يتبجح بتدمير منازل الفلسطينيين وقصفهم ينتحر بسبب الحرب في غزة. ميزراحي أطلق النار على نفسه بعد استدعائه إلى الجيش مرة جديدة للقتال في غزة. التقارير تقول إن حالات الانتحار تتزايد في جيش الاحتلال بسبب ما يعيشه الجنود في غزة.

اما في الولايات المتحدة فقد أصبحت الزلات حالة طبيعية لدى الرئيس الأميركي جو بايدن وأصبحت أمراً اعتاد عليه الأميركيون. ففي أحدث زلاته قال بايدن إن الحكومة الإسرائيلية كانت ستذهب إلى روسيا لكنها لم تفعل.. طبعا هو يقصد رفح وليس روسيا. في نفس الأسبوع جو بايدن يتحسس الهواء وكأنه يتحضر للجلوس على كرسي غير موجود أصلا. هذه الزلات أصبحت موضوعا للسخرية لاسيما من أنصار المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

الی بريطانيا حيث تعرض وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون لخداع بعد تلقيه مكالمة من مجهول زعم انه الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو. طبعا الخارجية البريطانية لم تكشف محتوى المكالمة وما الذي قاله كاميرون للشخص المجهول، لكنها ليست المرة الأولى التي يقع فيها المسؤول البريطاني ضحية لهكذا خدع.

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