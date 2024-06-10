الاحتلال يرتكب مجازر جديدة في غزة والدول الأوروبية تشهد صعوداً لتيار اليمين

العالم - بانوراما

وتطرق برنامج بانوراما في ملفه الأول، الی جرائم الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي حيث كثف قصفه على مناطق بقطاع غزة، مخلفا شهداء وجرحى في مخيم البريج وسط قطاع غزة ومدينة رفح في الجنوب. وأفادت وزارة الصحة، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى اكثر من سبعة وثلاثين الف شهيد ونحو خمسة وثمانين الف اصابة. في المقابل تمكّن مجاهدو القسام من تفجير منزل مفخخ في قوة إسرائيلية تحصنت بداخله في مخيم الشابورة بمدينة رفح، وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح.

اما الملف الثاني من البرنامج فيتحدث عن صعود أحزاب تيار اليمين المتطرف في عدد من الدول الاوروبية في مقدمتها ألمانيا وفرنسا لكنها تراجعت في دول الشمال. وبعد فوز اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية، أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة نهايةَ حزيران/يونيو الجاري. قرار رأي مراقبون انه يصل الى حد المخاطرة بمستقبل الرئيس ماكرون السياسي وتسليمه سلطة سياسية كبيرة لليمين المتطرف بعد بقاءه على هامش المشهد السياسي لسنوات ورأى اخرون ان القرار وقد يقلص سلطات ماكرون قبل ثلاث سنوات من موعد انتهاء ولايته الرئاسية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.