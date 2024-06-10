فيديو خاص: حاخام اميركي يكشف عما دار بينه وبين رئيسي!!

العالم - من طهران

واضاف فايس: یعود تاریخ الدیانة الیهودیة إلی 3000 عام، والیهود یعبدون الله ولم یتغیّروا وهم یمارسون شعائر نفس الدین، نحن کیهود یُحرم علینا منذ أن تمّ تدمیر المعبد قبل ألفي عام أن نقیم سیادة یهودیة حتی ولو علی سنتیمتر واحد من الأرض.

وتابع: بالتأکید، غیر مسموح لنا کیهود أن نسرق أرضا أخری أو أن نحتل أمّة أخری ونقیم سیادة تکون بمثابة تمرّد علی الله، لن نفعل ذلك لهذا الشعب، بل علی العکس من ذلك، یجب أن نظهر امتناننا لهم لأنّهم کانوا طیّبین معنا.

واوضح: قبل ألف عام استقبل العرب والمسلمون الیهود الذین کانوا یتحملون الکثیر في دول الشتات، وفي أراضي وأوطان العرب والمسلمین ازدهرت أحوالنا، لذا یجب علینا أن نظهر الامتنان والشکر لهم. والآن، حینما یقوم الصهاینة التابعون لهذه الحرکة السیاسیة التي بدأت قبل حوالي مائة عام، أقصد الحرکة الصهیونیة، قرروا أن یقیموا وطنهم القومي علی تراب فلسطین.

وتابع الحاخام الاميركي ديفيد فايس: هنا قال الفلسطیني : لا أرید أن تُسرق أرضي ، لذا ما کان علی الصهاینة إلا أن یوجّهوا سهام الاتهام للفلسطینیین بأنّهم یکرهون الیهود وأنّهم شیاطین یعادون السامیة، کما استخدم الصهاینة الهولوکوست کأداة، واتّهموا الفلسطینیین بالوقوف مع النازیة في ألمانیا.

وقال: لقد کانت تلك الخطوة جریمة کونهم استغلوا ولایزالون الدیانة الیهودیة وهذه کارثة حیث یستغلون آلام ومآسي الیهود لاحتلال أراضي الغیر.

واعتبر انه ليس لدولة اسرائیل الحق في أن تبقی، جيث قام الصهاینة ولمدة 76 سنة بإراقة الدماء وقتل الأفراد بصورة منتظمة ومستمرّة إلی جانب اتباع سیاسة قمع الناس، ولدینا صور توضح مافعله الصهاینة بالأفراد الیهود الذين وقفوا ضدهم، وکما تشاهدون أنتم ما قام به الجیش والشرطة طوال 76 سنة، بینما العالم یشاهد کل هذا.

وتابع: حینما حصل ما حصل في السابع من تشرین الأول/ أکتوبر، یقولون یجب أن ندافع عن أنفسنا، هم الذین بدأوا هذه الحوادث، حتی أنّ السکرتیر العام للأمم المتحدة أعلن صراحة أنّ أحداث السابع من تشرین الأول/ أکتوبر لم تأت من فراغ، فقد کان الصهاینة یقتلون الفلسطینیین والیهود وحتی الحاخامات، کانوا یریدون إلصاق التهمة بحرکة حماس بینما الصهاینة کانوا یظلمون الناس، قبل 76 سنة لم یکن هناك وجود لحماس، قبل خمسین سنة لم یکن هناك شئ باسم حماس.

واعتبر الحاخام الاميركي ديفيد فايس ان الصهاینة هم بدأوا بالحرب وحینما شاهدوا مقتل المئات من الافراد قالوا أنّ حرکة حماس هي التي بدأت الحرب بینما هم یدافعون عن أنفسهم، أنتم العصابات التي أراقت الدماء، فالحل لا یکمن في إراقة المزید من الدماء، کلما أکثرتم من الظلم کلما کانت هناك ردّة فعل من الناس، نحن هنا نتحدث عن مقتل أکثر من أربعین ألف فلسطیني وأکثر من مائة ألف شخص مصاب منذ السابع من تشرین الأول/ أکتوبر 2023، لهذا یکرهکم الناس.

واضاف: أنتم تمارسون الظلم ضد الفلسطینیین والیهود سویاً. یکمن الحل في إزالتکم، علی العالم أن یقول أنکم توجهون الإهانة لعقول ومشاعر شعوب العالم، یجب أن یتم ازالتکم کما تمت إزالة نظام الفصل العنصري في جنوب أفریقیا، کان نظام الفصل العنصري نظاماً شیطانیاً وقد تمّ تدوین هذه الحقیقة في منظمة الأمم المتحدة منذ عشرات السنین، وفي نهایة المطاف أُزیل هذا النظام العنصري، وکذلك یجب إزالة هذا الاحتلال.

واكد ان معاداة السامیة، عبارة یستخدمها العالم للاشارة إلی الهجوم علی الیهود، لأنّهم یهود فحسب، والصهیونیة لیست الیهودیة، بل تحویل للقومیة وهذا ممنوع في الشرائع الیهودیة وهو عمل شیطاني خالص، وحینما یقف الناس ضد الصهاینة یتهمونهم بمعاداة السامیة، وهي أداة أو سلاح للصهاینة ضد أي شخص یقف منتقداً هلذه المذبحة المستمرة.

وحذر الحاخام الاميركي ديفيد فايس من ان هذا خطأ ممیت، کیف یمکن للصهاینة اتّهامهم بمعاداة السامیة في الوقت الذي یقومون فیه بالإعتداء علی الیهود وقتلهم؟ هؤلاء هم الذین ینادون بقتل الیهود، دولة اسرائیل هي تجسید لمعاداة السامیة. القاموس الجدید الذي سیُطبع لاحقاً یجب أن یُذکر فیه أنّ تعریف معاداة السامیة هو الصهیونیة ودولة اسرائیل، هم الذین یقومون بإراقة دماء الفلسطینیین والیهود.

واتهم الصهیونیة بانها عبارة عن شیطان ودولة اسرائیل کذلك وهي مجرمة أیضاً، ونرجو من الجمیع فرداً فردا أن یصلوا کي یفعلها الله ویزیل هذه الدولة بالکامل مع الصهیونیة ویحرّر فلسطین.

واشار الا انه شخصیاً يحمل معه دائماً المفتاح الذي حصل علیه في مخیّم "برج البراجنة" للاجئین،وقال: توجهنا إلی هناك في زیارة للمخیّم إلی جانب مخیّم "صبرا وشاتیلا" وهناك عرضوا أمامي مفتاحاً قالوا بأنّهم یرغبون بالعودة إلی بیت المقدس حیث توجد منازلهم. نحن جمیعاً نسمع من یقول قلبي مع فلسطین ومع غزة، نحن کیهود نشعر بما یشعر به هؤلاء الذین یرزحون تحت الاحتلال، یمکنکم مشاهدة الأفراد الیهود وهم یقفون مع الفلسطینیین کما یمکنکم مشاهدة جموع وهي تحمل العلامات في شوارع بیت المقدس مکتوب علیها "أوقفوا المذبحة" .

وتابع الحاخام الاميركي ديفيد فايس: منذ أن تم تشکیل منظمة التحریر الفلسطینیة ونحن لدینا ممثل فیها، حینما ذهبنا إلی غزة أخذنا معنا معدات طبّیة، بالإمکان مشاهدة الناس في الشارع وهم یهتفون "أوقفوا المجزرة"، سوف نستمر في مساعینا وعلی کل فرد أن یصلي ویطلب من الله أن یرحمنا من خلال تفکیك سریع وسلمي لدولة اسرائیل وسوف لن نتوقف، الأمر لیس معاداة للسامیة.

واكد: هذا الأمر یمنحنا الشجاعة، للیهود وللمسلمین، وبالرغم من أننا من دیانتین مختلفتین، ولکن هذا لن یکون مانعاً للسلام في صراعنا للتخلص من الاحتلال غیر الشرعي للدولة الصهیونیة. نحن معاً في هذا الأمر وقبل أیّام قلیلة حلت الذکری السنویة لرحیل الامام الخمیني ونحن نقدّر ذلك، والیوم الامام الخامنئي یکمل المسیرة في کل ایران، وبعون الله سوف نتجه إلی فلسطین حرّة.

وخلص الى القول : کان لي الشرف أن ألتقي به مرتين، المرّة الأولی التي التقیت فیها بالرئیس رئیسي قبل أن یتبوأ منصب رئاسة الجمهوریة، کان ذلك قبل 6 سنوات خلال مؤتمر عن فلسطین عُقد في مدینة مشهد، واكد لي شخصیاً أنّه ضد الاحتلال لأنّه غیر قانوني وغیر شرعي لکنه لیس ضد الیهودیة، وکان یسعی لتکوین صداقة مع الیهود.

وتابع: کما کان حاسماً في موضوع التمییز بین الیهودیة والصهیونیة قائلاً أنّ الصهیونیة لا شأن لها بالیهودیة فهي تستغل الدیانة الیهودیة.

واوضح الحاخام الاميركي ديفيد فايس: وقابلناه مرّة أخری حینما کان في الولایات المتحدة قبل فترة زمنیة وذکر لنا في اللقاء أنّ الیهودیة لیست الصهیونیة، كما التقينا وزیر الخارجیة امير عبد اللهیان، کان لنا لقاء معه في مکتبه وقد قال أنه یستعد للتحدث عن فلسطین، وتطوّرت بیننا صداقة، وکان یرغب في أن یری العالم متحداً ضد الشیطان، وأنّ علی المسلمین والیهود أن یعیشوا مع بعضهم البعض دون أي مشکلات.

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