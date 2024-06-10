تعرف علی مرشحي الانتخابات الرئاسية في ايران

العالم - ايران

ستة مرشحين حسمت مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية الايرانية الرابعة عشرة وهم على حسب الترتيب الأبجدي:





مسعود بزشكيان:

ولد في عام ألف وتسعمئة وأربعة وخمسين في مدينة مهاباد بمحافظة أذربايجان الغربية. شغل منصب وزير الصحة في حكومة محمد خاتمي الثانية. ونائباً في البرلمان في الدورات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة.

كما كان النائب الأول لرئيس البرلمان في الدورة العاشرة، وقد ترشّح للانتخابات الرئاسية السابقة، لكنه لم ينجح في نيل الاهلية.

مصطفى بور محمدي:

من مواليد مدينة قم المقدسة في عام ألف وتسعمئة وتسعة وخمسين. بدأ نشاطه كمدعي عام لمحكمة الثورة ليشغل بعد ذلك منصب نائب وزير الامن ومن ثم وزيراً للداخلية في الحكومة التاسعة، كما تولى رئاسة هيئة التفتيش العامة ليتولى في وزارة العدل في الحكومة الحادية عشرة.

سعيد جليلي:

ولد في عام ألف وتسعمئة وخمسة وستين في مدينة مشهد المقدسة وأصبح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي وكبير المفاوضين في الملف النووي من عام ألفين وسبعة ولمدة ست سنوات. وفي عام ألفين وثلاثة عشر أصبح عضواً في مجمع تشخيص مصلحة النظام وممثلًا لقائد الثورة في المجلس الأعلى للأمن القومي. كما ترشح للانتخابات الرئاسية السابقة وانسحب لصالح الشهيد آية الله رئيسي.

علي رضا زاكاني:

ولد عام ألف وتسعمئة وستة وستين في مدينة طهران واصبح عضواً في البرلمانات السابعة والثامنة والتاسعة، والحادية عشرة، وأصبح رئيس بلدية طهران عام ألفين وواحد وعشرين ومن ثم تم تعيينه مساعداً لرئيس الجمهورية بالحكومة الحالية.

أمير حسين قاضي زاده هاشمي:

ولد في عام ألف وتسعمئة وواحد وسبعين في مدينة فريمان بمحافظة خراسان الرضوية، وشغل منذ عام ألفين وواحد وعشرين منصب مساعد رئيس الجمهورية ورئيس مؤسسة شؤون الشهداء في الحكومة الحالية.

لديه أربع فترات تمثيلية في البرلمان، قبل تعيينه رئيساً لمؤسسة شؤون الشهداء ومساعداً لرئيس الجمهورية، وشغل منصب نائب رئيس البرلمان في دورته الحادية عشرة، كما خاض الانتخابات الرئاسية السابقة وحلّ رابعاً.

محمد باقر قاليباف:

ولد في عام ألف وتسعمئة وواحد وستين في مدينة مشهد المقدسة، وتم انتخابه رئيساً لبلدية طهران في عام ألفين وبقي في هذا المنصب لثلاث دورات متتالية، كما ترشح للانتخابات الرئاسية للدورات التاسعة والحادية عشرة والثانية عشرة، حيث انسحب من السباق لصالح الشهيد آية الله رئيسي.